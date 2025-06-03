الهلال السعودي يستهدف ضم حارس مرمى برشلونة قبل كأس العالم للأندية

يطارد نادي الهلال السعودي الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن تلقى تير شتيجن عرضا من الدوري السعودي، الصيف الماضي، لكنه فضل البقاء مع برشلونة.

الهلال يرغب في تير شتيجن وبرشلونة يسعى للتخلص منه

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يبحث الهلال عن حارس من الطراز الرفيع هذا الصيف، ويُعتبر تير شتيجن خيارًا مثاليًا لتلبية طموحات النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال حاول سابقًا ضم إيدرسون من مانشستر سيتي وأليسون بيكر من ليفربول، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأوضحت أن الهلال مستعد لتقديم عرض مالي ضخم لإغراء تير شتيجن ليحل محل الحارس المغربي ياسين بونو، الذي يواجه بعض الانتقادات.

وأضافت أن الهلال على استعداد لدفع رسوم انتقال تجعل الصفقة مربحة لجميع الأطراف، باستثناء تير شتيجن من الناحية الرياضية، حيث إن انتقاله إلى السعودية قد يُنهي آماله في تمثيل المنتخب الألماني على المدى القريب والمتوسط، وهو ثمن قد لا يرغب في دفعه.

من جانبه، يسعى برشلونة للتخلص من تير شتيجن هذا الصيف لتوفير راتبه المرتفع، وتجنب أي أزمة محتملة بسبب التعاقد المحتمل مع خوان جارسيا، حارس إسبانيول.

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