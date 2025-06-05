متخصصة في الشئون الآسيوية: زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة تحظى باهتمام صيني

أكدت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والمتخصصة في الشؤون السياسية الصينية والآسيوية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى القاهرة تحظى باهتمام بالغ من الجانب الصيني، في إطار سعي بكين لتفادي توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما حفاظًا على مصالحها الاقتصادية الحيوية المرتبطة بالملاحة البحرية عبر قناة السويس.

وأوضحت حلمي لـ فيتو أن هذه الزيارة تندرج ضمن معادلة أوسع تشمل الصين وإيران وروسيا ومصر، في محاولة لتشكيل نظام دولي متعدد الأقطاب بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية المنفردة، وتعزيز الحوار بين دول الجنوب، برعاية ودعم صيني واضح.

وأضافت: إن بكين تسعى من خلال هذه التحركات إلى ترسيخ معسكر يضم الصين وروسيا وإيران مع حلفاء آخرين، في مواجهة المعسكر الغربي، مؤكدة تطابق الرؤى بين الدول الأربعة في ضرورة كبح النفوذ الأمريكي وتوزيع موازين القوة عالميًا.

دعم صيني واضح لإيران

وفي سياق متصل، أكدت حلمي أن تدهور العلاقات الصينية-الأمريكية دفع بكين إلى تعزيز دعمها لطهران، حليفتها في المنطقة، والعمل على مساعدتها في الخروج من عزلتها الاقتصادية، ما يتناقض مع أهداف إسرائيل.

وأشارت إلى أن تنامي التعاون العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي بين الصين وإيران يزيد من التهديدات التي تواجهها إسرائيل وبعض الدول في الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهندي والهادئ.

وتابعت: "الصين تدرك أن دعمها لإيران مهم لإنجاح مشروع الحزام والطريق، ما دفعها لحث طهران على تنسيق مواقفها مع القاهرة، ضمن استراتيجية أكبر تحمي مصالح بكين الاقتصادية والتجارية عبر قناة السويس".

زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى القاهرة

وأشارت حلمي إلى أن زيارة "عباس عراقجي" تأتي في وقت تتأهب فيه القاهرة لاستقبال زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وأضافت أن الصين تشدد على ضرورة وقف التصعيد في غزة ومن قبل الحوثيين المدعومين من إيران، لتفادي اندلاع حرب إقليمية شاملة قد تهدد الأمن الصيني ومصالح شعوب المنطقة.

اتفاق مصري-صيني على تأمين الملاحة

وأكدت الخبيرة في الشؤون الصينية أن هناك توافقًا مصريًا-صينيًا على ضرورة إعادة الاستقرار لحركة الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتقييد الهجمات الحوثية على السفن العابرة لقناة السويس، لمنع الولايات المتحدة وإسرائيل من اتخاذها مبررًا لتوسيع دائرة القتال في غزة وفتح جبهات جديدة.

الملف النووي الإيراني ودور القاهرة

وفي سياق متصل، لفتت حلمي إلى التزامن اللافت بين زيارة عباس عراقجي للقاهرة وزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل غروسي"، مشيرة إلى أهمية الاجتماع الثلاثي الذي جرى بالقاهرة لمناقشة الملف النووي الإيراني.

وأوضحت أن لمصر مصلحة مباشرة في إتمام الاتفاق النووي، حيث يفتح آفاقًا لحل أزمات إقليمية مثل أمن البحر الأحمر والقضية الفلسطينية كما أن الوساطة المصرية في هذا الملف تعكس دورها الإقليمي البارز، وتعزز من دعمها لمنظومة عدم الانتشار النووي، ومساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وختمت حلمي بالتأكيد على أن مصر، بدعمها للطاقة النووية السلمية، تؤكد ريادتها في دعم السلام والأمن الإقليميين، في إطار توازن دقيق يراعي المصالح الدولية والإقليمية في وقت بالغ الحساسية.

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