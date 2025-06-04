غضب بين شباب الأطباء بعد وفاة علي جلال نائب العظام بأسيوط: عمل لمدة شهر بدون راحة

سيطرت حالة من الحزن والغضب بين شباب الأطباء في جامعة أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الطبيب الشاب علي السيد جلال، نائب قسم العظام في مستشفى أسيوط الجامعي، الذي عثر على جثته بترعة الإبراهيمية غريقًا.

يعاني من ضغط العمل لمدة شهر متواصل دون راحة

وأكد زملاء الطبيب أنه كان يعاني من ضغط العمل لمدة شهر متواصل دون راحة ولمدة ثلاثة أيام دون طعام.

وتساءل الأطباء لأي مرحلة سيتم التضحية بشباب الأطباء وجعلهم ترسا في منظومة صحية ممتلئة بالعيوب.

الطبيب علي سيد جلال أثناء الإغماء بسبب ضغط العمل

وقال زملاء الطبيب إن الأطباء في أي مكان في العالم لهم عدد ساعات عمل معينة، متسائلين من يحاسب المسئولين عن وفاة شباب الأطباء.

والطبيب علي السيد جلال لم يمر على استلامه العمل نائب عظام في مستشفى جامعة أسيوط سوى 5 أشهر فقط.

ونشر في شهر يناير الماضي منشورًا على صفحته بـ"فيس بوك" وكتب قائلا:{رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلِيٌّ وَالِدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ}.

وأضاف: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا واهدنا إلى صراطك المستقيم… اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا… رسميًّا ط.م/ على سيد جلال.. طبيب مقيم بقسم جراحة العظام جامعة أسيوط..{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.

العثور على جثة شاب غريق بالترعة الإبراهيمية

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شاب غريق بالترعة الإبراهيمية.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث وتبين الجثة للطبيب "علي سيد جلال" نائب قسم العظام في مستشفى أسيوط الجامعي بعد إبلاغ أسرته بتغيبه في محضر.

ومن جانبها نعت إدارة جامعات أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، الطبيب علي سيد جلال، طبيب مقيم بقسم جراحة العظام بكلية طب أسيوط، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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