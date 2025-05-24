نقابة الأطباء: دراسة اعتماد ميثاق إعلامي لتنظيم الظهور في وسائل الإعلام

رحبت النقابة العامة للأطباء بالتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن المحتوى الإعلامي المتعلق بأمراض الأورام، وتحيي المجلس على هذا القرار المسؤول الذي يعكس حرصه على حماية كرامة المرضى وصون خصوصيتهم، خاصة في ظل ما لاحظه الرأي العام من تجاوزات وممارسات غير مهنية في بعض الوسائل الإعلامية.

الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو إعلام أكثر إنسانية ومهنية

وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن هذه الضوابط تمثل خطوة مهمة نحو إعلام أكثر إنسانية ومهنية، داعيا إلى تعميم هذه الإجراءات على تناول كافة التخصصات الطبية، بما يضمن احترام خصوصية المرضى في جميع الحالات، ويحميهم من الاستغلال أو التعدي على مشاعرهم وحقوقهم.

وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء بصدد اعتماد ميثاق إعلامي أعدّه عدد من أعضاء مجلس النقابة بالتعاون مع خبراء قانونيين، بهدف تنظيم عملية ظهور الأطباء في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، في إطار الحرص على صون مكانة المهنة، وضمان التزام الأطباء بالمعايير المهنية والأخلاقية عند الإدلاء بالتصريحات أو المشاركة في البرامج، ومن المقرر تعميم الميثاق على جميع الأطباء فور اعتماده رسميًا من مجلس النقابة.

كما شدد على ضرورة التأكد من مؤهلات الأطباء الذين يظهرون في البرامج الإعلامية، وأن يكون الحديث في كل تخصص منوطًا بأهل الاختصاص وحدهم، مع تجنب استغلال المنصات الإعلامية لأغراض دعائية أو شخصية لا تليق برسالة مهنة الطب النبيلة.

الارتقاء بالخطاب الإعلامي الطبي

وإذ تؤكد النقابة العامة للأطباء دعمها الكامل لكل جهد يهدف إلى الارتقاء بالخطاب الإعلامي الطبي، فإنها تعرب عن استعدادها للتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام المحتوى الإعلامي بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تليق بالمجتمع المصري وتحفظ كرامة المرضى وحقوقهم.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجه المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، عند تناول أمراض الأورام، من خلال النشاط الإعلامي أو الإعلاني، مراعاة تناول هذا النوع من الأمراض بالاسم اللغوي الصحيح "أمراض الأورام" وعدم الإشارة إليه بعبارات الوصف غير المباشرة أو مسميات أخرى غير دقيقة، وعدم التطرق لتفاصيل الأعراض التي تظهر على المريض نتيجة للإصابة بالمرض أو العلاج "تساقط الشعر – الضعف العام بالجسد – وغيرها"، والحصول على موافقة مكتوبة من المريض أو ولي أمره -حسب الأحوال- قبل عرض الحالة من خلال المحتوى.

كما وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتجنب نشر الصور الشخصية أو البيانات التي يمكن أن تحدد هوية المريض، وعدم تناول هذا النوع من الأمراض بصورة تثير الذعر باعتباره أشد البلاء بغرض كسب تعاطف المشاهد، وبيان المصادر الموثقة للمعلومات الطبية التي يتم عرضها على الشاشة أثناء العرض.

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