الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

حجز عامل متهم بالتحرش بطالبة في الوراق

حجز المتهم
حجز المتهم

أمرت نيابة الوراق بحجز عامل متهم بالتحرش بطالبة، 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما قام بملاحقتها، ما دفع الأهالي إلى التدخل والإمساك به وتسليمه للشرطة.

اتهام عامل بالتحرش بطالبة

وكان العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، تلقى إخطارا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بإلقاء القبض على المتهم عبد الله. ع (22 سنة) – عامل – عقب بلاغ من طالبة تبلغ من العمر 17 عاما، اتهمته بالتحرش بها أثناء عودتها إلى منزلها.

وكشفت المجني عليها في التحقيقات أن المتهم لاحقها في الشارع، ثم صعد خلفها إلى مدخل العقار الذي تقيم فيه، قبل أن تصرخ وتستنجد بالأهالي.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وأحيل للنيابة التي أصدرت قرارها السابق. 

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