حجز عامل متهم بالتحرش بطالبة في الوراق

أمرت نيابة الوراق بحجز عامل متهم بالتحرش بطالبة، 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما قام بملاحقتها، ما دفع الأهالي إلى التدخل والإمساك به وتسليمه للشرطة.

اتهام عامل بالتحرش بطالبة

وكان العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، تلقى إخطارا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بإلقاء القبض على المتهم عبد الله. ع (22 سنة) – عامل – عقب بلاغ من طالبة تبلغ من العمر 17 عاما، اتهمته بالتحرش بها أثناء عودتها إلى منزلها.

وكشفت المجني عليها في التحقيقات أن المتهم لاحقها في الشارع، ثم صعد خلفها إلى مدخل العقار الذي تقيم فيه، قبل أن تصرخ وتستنجد بالأهالي.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وأحيل للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.