الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

رد حاد من نجم برشلونة على منتقديه

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

رد بابلو جافي نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، على الانتقادات التي تطاله بسبب أسلوب لعبه الحاد والشرس.

وقال جافي في تصريحات صحفية أنه لا يهتم بآراء من يفتقرون لفهم اللعبة، وأفهم أن بعض الناس يكرهون الطريقة التي ألعب بها، فهي ليست ممتعة بالنسبة لهم، هؤلاء هم من يقللون من قدراتي الفنية، وهم لا يعرفون شيئًا.

وأضاف: طالما أن من يفهمون كرة القدم يقدّرون جودتي، فلا يهمني رأي البقية.

بابلو جافي
بابلو جافي

فيما حسم الإسباني جافي، موقفه من الرحيل عن البارسا والانتقال للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، كشف عن رغبته الواضحة في الاستمرار مع برشلونة، والبقاء في النادي حتى الاعتزال، خلال تصريحات صحفية ليومية موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وقال جافي” نعم لديّ رؤية واضحة، أريد البقاء لفترة طويلة في برشلونة، ولكن الناس يصدقون أي شيء في وسائل الإعلام، نعم باريس يريدني، وأتفهم من يصدق ذلك، لكنه لن يحدث أبدًا”.

وأضاف اللاعب” أنا في غاية الهدوء، حلمي هو البقاء في برشلونة حتى الاعتزال، ولديّ عقلية تساعدني على ذلك، أنا في نادي حياتي، وأريد النجاح هنا وليس في أي ناد آخر، وأظن أني أملك كل ما يملك لتحقيق رغبتي”.

وعن لويس إنريكي، مدرب باريس المتوج مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا، قال: بالنسبة لي هو الأفضل، مدرب بارز مع طاقم مميز، أنا سعيد بشدة من أجله، لقد كان من منحني فرصة الظهور لأول مرة مع المنتخب في سان سيرو أمام أبطال أوروبا، لن أنسى له هذا اليوم أبدًا، لقد كان شجاعًا لأن الكل كان ضده، والآن سعيد له بشدة، ويستحق كل الخير بالتأكيد.

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بابلو جافي المنتخب الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان موندو ديبورتيفو

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