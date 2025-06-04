تعيين الدكتورة سهير رمضان عميدا لعلوم القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 2025 بتعيين الدكتورة سهير رمضان فهمي عميدًا لكلية العلوم لمدة ثلاث سنوات.

وهنّأ رئيس الجامعة، الدكتورة سهير رمضان على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بسيرتها الأكاديمية والمهنية، وموجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس 2023.

أهمية التوسع في عقد برامج علمية مشتركة بعلوم القاهرة

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أهمية الارتقاء بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

كما أكد رئيس الجامعة ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتور أحمد عبده الشريف، عميد الكلية السابق، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه عمادة الكلية، مثمنًا ما قدمه من عطاء في دعم مسيرة كلية العلوم وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مسيرته العلمية والمهنية.

من جانبها، أعربت الدكتورة سهير رمضان عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

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