انطلاق ملتقى التوظيف وخريجي كلية العلوم بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس ملتقى الخريجين والتوظيف لطلاب الكلية من مختلف الأقسام وذلك بالتعاون مع رابطة الخريجين بالجامعة.

انطلاق ملتقى الخريجين والتوظيف لطلاب كلية العلوم جامعة عين شمس



برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم.



حيث افتتحت الملتقى أمل أحمد مرسي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة

وتستمر فعاليات الملتقى على مدار يومى ١٥و ١٦ فبراير، حيث يستضيف الملتقى عدد من النماذج المضيئة من خريجي الكلية من بينهم الدكتور سامح سعد على مدير برنامج بيولوجيا الأورام - مستشفي سرطان أطفال مصر ٧٥٣٥٧ والذى ألقى محاضرة بعنوان "رحلتي في البحث العلمى"، كما قدمت د. سلمى كمال رئيس شعبة العناية بالبشرة بنقابة المهن التجميلية محاضرة حول " أهمية كلية العلوم في عالم التجميل".



و قدما د.على محمد رضوان و د. ولاء موسي الشيمي بشركة مياه القليوبية محاضرة حول " معالجة وتنقية المياه" وغيرها من المحاضرات الهامة المتعلقة بمجال دراسة طلاب الكلية فى مختلف التخصصات.



وحرصًا من لجنة تنظيم الملتقى على تطوير وتنمية مهارات الطلاب تضمنت فاعليات الملتقى محاضرات حول " احترافية كتابة السيرة الذاتية" ومبادء التسويق وسلوكيات العمل الناجح ومهارات التواصل الفعال وفن مقابلات العمل والتى قدمها خبراء متخصصين.

اقيم على هامش الملتقى أجنحة لبعض الشركات التى تقدم فرص تدريبية لطلاب الكلية وكذلك فرص عمل للخرجين.



وقد شهد الملتقى أقبال كبير من طلاب مختلف الفرق والخريجين.

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