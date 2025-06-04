منحتان بـ180 ملیون ین و300 ألف يورو، السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة (300) ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافى القومى "دار الأوبرا" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة "180" ملیون ین یابانی.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 25 مارس سنة 2025.

ونشر القراران في الجريدة الرسمية.



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