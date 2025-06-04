فرمان من ريفيرو قبل ساعات من سفر بعثة الأهلي لأمريكا

الاهلي، قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة مساء اليوم، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويرغب الجهاز الفني في منح اللاعبين راحة سلبية قبل رحلة السفر الشاقة إلى أمريكا، والتي تستغرق قرابة 20 ساعة.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجي، في الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامى الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة ١٧ ساعة، تتضمن ترانزيت في دبي ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى ١٠ يونيو الجارى، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى، فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم ٨ يونيو، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

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