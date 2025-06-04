الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قمة مصرية إماراتية اليوم في أبو ظبي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الإمارات محمد بن زايد.فيتو
ads

يلتقي  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين

العلاقات المصرية الإماراتية

وتشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف

ويصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي أبوظبي محمد بن زايد رئيس الامارات

مواد متعلقة

السيسي يتوجه اليوم إلى أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي

نشاط الرئيس اليوم، السيسي يستعرض محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية، يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن

رئيس المجلس الأوروبي للسيسي: ندعم جهود مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة

السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية

السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي ضرورة الضغط لوقف الحرب بغزة ودخول المساعدات الإنسانية

السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة

10 رسائل من السيسي للمشاركين في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا نهاية يونيو

السيسي: نجاح المؤتمر الدولي الـ4 لتمويل التنمية يتوقف على مستوى الوثيقة الختامية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا اليوم للمشاركة في كأس العالم للأندية

سعر الفاكهة اليوم، قفزة في البرقوق والخوخ والعنب الأحمر

بلاش تنسى أصلك وتتبرأ من ماضيك، بدرية طلبة توضح حقيقة علاقة أحمد آدم بمنشورها المثير

بداية الارتفاع، درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

12 جنيهًا انخفاضًا للأبيض، أسعار البيض اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية