قمة مصرية إماراتية اليوم في أبو ظبي

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين

العلاقات المصرية الإماراتية

وتشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف

ويصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.



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