الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف صلاح مصدق من الانتقال للوداد المغربي

صلاح مصدق
صلاح مصدق

كشف الدكتور سالم محمد سالم، وكيل أعمال اللاعب الشاب صلاح مصدق، عن تفاصيل العرض الرسمي الذي تقدم به نادي الوداد المغربي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

عرض رسمي من الوداد

وقال سالم محمد سالم في تصريحات خاصة: “نادي الوداد بالفعل تقدم بعرض رسمي إلى نادي الزمالك لاستعارة صلاح مصدق مع وضع بند يمنح النادي المغربي أحقية شراء اللاعب بنهاية فترة الإعارة. العرض جاد ويحمل بنودًا مالية واضحة”.

رغبة اللاعب تحسم الموقف

وأضاف وكيل اللاعب: “رغم جدية العرض، فإن صلاح مصدق لديه رغبة قوية في الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ثقة الجهاز الفني فيه واعتباره من المواهب الصاعدة في النادي.”

استمرار بنسبة كبيرة

وأوضح سالم محمد سالم أن اللاعب سيستمر بنسبة كبيرة داخل صفوف الزمالك، مضيفًا: “المسألة لم تُحسم بنسبة 100%، لكن الأقرب حتى الآن هو استمرار صلاح مصدق مع الزمالك وعدم انتقاله للوداد.”

 

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن هدف صلاح مصدق في الوقت الحالي هو تثبيت أقدامه داخل الفريق الأول، وتقديم موسم قوي يليق بموهبته وبثقة الجهاز الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك الوداد المغربي الجهاز الفنى فترة الانتقالات نادي الوداد المغربي نادي الزمالك نادي الوداد صفوف الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يعلن رسميا حل أزمة القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد (مستند)

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

"المؤلفين والملحنين" تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأهلي

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح المعاني الروحية في اتخاذ مقام سيدنا إبراهيم مصلى (فيديو)

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

المزيد
الجريدة الرسمية