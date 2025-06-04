موقف صلاح مصدق من الانتقال للوداد المغربي

كشف الدكتور سالم محمد سالم، وكيل أعمال اللاعب الشاب صلاح مصدق، عن تفاصيل العرض الرسمي الذي تقدم به نادي الوداد المغربي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

عرض رسمي من الوداد

وقال سالم محمد سالم في تصريحات خاصة: “نادي الوداد بالفعل تقدم بعرض رسمي إلى نادي الزمالك لاستعارة صلاح مصدق مع وضع بند يمنح النادي المغربي أحقية شراء اللاعب بنهاية فترة الإعارة. العرض جاد ويحمل بنودًا مالية واضحة”.

رغبة اللاعب تحسم الموقف

وأضاف وكيل اللاعب: “رغم جدية العرض، فإن صلاح مصدق لديه رغبة قوية في الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ثقة الجهاز الفني فيه واعتباره من المواهب الصاعدة في النادي.”

استمرار بنسبة كبيرة

وأوضح سالم محمد سالم أن اللاعب سيستمر بنسبة كبيرة داخل صفوف الزمالك، مضيفًا: “المسألة لم تُحسم بنسبة 100%، لكن الأقرب حتى الآن هو استمرار صلاح مصدق مع الزمالك وعدم انتقاله للوداد.”

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن هدف صلاح مصدق في الوقت الحالي هو تثبيت أقدامه داخل الفريق الأول، وتقديم موسم قوي يليق بموهبته وبثقة الجهاز الفني.

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