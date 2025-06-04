الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك يجهز شكوى دولية ضد زيزو

زيزو
زيزو

بدأ نادي الزمالك في تجهيز ملف قانوني جديد لتقديم شكوى رسمية ضد أحمد سيد “زيزو”، لاعب الفريق، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على خلفية أزمة رحيله وادعائه بانتهاء عقده مع النادي.

الزمالك يتمسك بموعد نهاية العقد

وأكد مصدر داخل إدارة الزمالك أن النادي يملك ما يُثبت أن عقد زيزو مستمر حتى يوم 12 يونيو الجاري، وهو موعد آخر مباراة للفريق في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، موضحًا أن اللاعب لا يحق له الرحيل أو التوقيع لأي نادٍ قبل هذا الموعد.

التواصل مع محامين أوروبيين

وأشار المصدر إلى أن الزمالك تواصل بالفعل مع عدد من المحامين الأوروبيين المتخصصين في النزاعات الرياضية الدولية، من أجل دراسة الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد زيزو، وضمان الحفاظ على حقوق النادي.

تحرك قانوني وشيك

وأضاف المصدر: “الشكوى التي نُعدها تستند إلى نصوص واضحة في العقد، وتأكيد من اتحاد الكرة على تسجيل العقد حتى نهاية الموسم المحلي، وسيتم إرسالها رسميًا إلى الفيفا خلال أيام”.

الزمالك متمسك بحقوقه

واختتم المصدر تصريحاته بأن الزمالك سيتحرك بكل قوة لحماية حقوقه القانونية والمالية في ملف زيزو، خاصة بعد ما وصفه بـ”الإخلال الواضح من اللاعب ببنود التعاقد”.

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