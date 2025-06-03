الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رياضة

إنزاجي يبدأ مهمته مع الهلال السعودي في هذا الموعد

إنزاجي، فيتو
إنزاجي، فيتو

يعلن نادي الهلال السعودي، عن تعاقده الرسمي مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي خلال الساعات المقبلة، بعد انفصاله عن فريق إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء.

إنزاجي يغادر إنتر ميلان بعد التتويج ب6 ألقاب 

وأعلن إنتر ميلان عبر بيان رسمي، الانفصال عن إنزاجي بصورة رسمية، بعدما خرج بموسم صفري، متمثل في خسارة ثلاثية الدوري والكأس دوري أبطال أوروبا، رغم أنه كان ينافس على الألقاب الثلاثة حتى الأمتار الأخيرة.

وجاء رحيل إنزاجي عن "النيراتزوري"، تمهيدا لقيادة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

إنزاجي يبدأ مهمته مع الهلال السعودي خلال أيام من أجل كأس العالم للأندية 

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، فإن إنزاجي سيسافر إلى مدينة ميامي الأمريكية، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 يونيو الجاري، لبدء مهمته مع الهلال السعودي، قبل أيام قليلة من خوض المونديال.

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة بالبطولة المونديالية التي تضم كلا من ريال مدريد وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

ويملك المدرب الإيطالي مسيرة ناجحة، حيث سبق له أن فاز ببطولتي الكأس والسوبر مع لاتسيو، قبل أن يكمل مسيرة نجاحه مع إنتر الذي توج معه ببطولات الدوري والكأس والسوبر، بالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

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