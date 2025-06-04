الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سلبية تحليل مخدرات سائق متهم بدهس شاب في المرج

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

كشفت تقرير معمل السموم لعينة أخذت من دماء سائق سيارة ملاكي لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة المرج مما أسفر عن مصرعه، عن سلبية التحليل وعدم احتواء دمائه على مخدرات.

 

حادث المرج 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.


مصرع شاب دهسته سيارة بالمرج

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ملاكى مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة واقتياده إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع عامل في حادث سقوط ونش متهالك بالمنصورة.. تأييد إعدام مساعد حداد لاتهامه بقتل والده حرقا في الخانكة

الأكثر قراءة

لعب للزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، معلومات جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

بعد 13 ساعة تحقيقات، أول قرار من النيابة ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الطفل بالأقصر

اتحاد الكرة يحسم مصير زيزو من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم

هل تتسبب الزلازل الأخيرة في تعرض مصر لتسونامي؟ البحوث الفلكية ترد

جلسة بين زد ومحمد شوقي لتولي تدريب الفريق بعد فشل الاتفاق مع سامي قمصان

احتجزوا زوجته وأولاده الخمسة، آخر تطورات قضية المصري المتهم بتنفيذ هجوم كولورادو

مسيرات تحلق فوق سفينة أسطول الحرية ومخاوف من هجوم إسرائيلي

من اليوم حتى وقفة العيد، جدول مواعيد القطارات الجديدة على خط القاهرة أسوان

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية