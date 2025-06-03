ريبيرو: هدفنا الحفاظ على فلسفة الأهلي والشباب مستقبل الفريق

أكد خوسيه ريبييرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن الفريق يسعى لتقديم أداء مميز خلال كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى عمله على الحفاظ على أسلوب اللعب الذي اعتاد عليه الأحمر.

وقال ريبيرو خلال تصريحات تليفزيونية “لم نغير الكثير من أسلوب لعب الأهلي، لكن نحاول أن ندخل بعض الأساليب التكتيكية التي تضيف للفريق، وتساعد على الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للاندية، خاصة أن المستويات بين الفرق متقاربة للغاية”.

وأشار ريبيرو إلى أهمية منح الفرصة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن وجود العناصر الصاعدة يمثل عنصرًا أساسيًّا في مشروعه الفني مع الأهلي.

وواصل: "نسعى لتأهيل عدد من اللاعبين الشباب ليكونوا بنفس قوة الفريق الأول في مختلف البطولات، ونجحت في التعرف على مجموعة من المواهب التي أرى أنها قادرة على ترك بصمتها قريبا، وسنواصل العمل معهم لدمجهم بشكل سريع".

وأضاف: "الاعتماد على لاعبي أكاديمية النادي ضروري، لأنهم يملكون انتماءً وروحًا مختلفة، وسيقاتلون من أجل الشعار، وهذا ما نحتاجه في المرحلة المقبلة".

وفي ختام تصريحاته، علّق ريبيرو على قرار الإدارة بعدم قيادته للفريق في الجولتين الأخيرتين من الدوري قائلًا: "أحترم تمامًا هذا القرار، وأراه قرارًا صحيحًا حيث كان من الممكن أن يؤثر وجودي في تركيز اللاعبين في وقت حساس، خاصة مع احتدام المنافسة مع بيراميدز على اللقب".

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.



ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكى فى كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.