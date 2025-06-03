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حوادث

إجراء تحليل المخدرات لسائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسيدة في القطامية

حبس متهمين أرشيفية،
حبس متهمين أرشيفية، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بإجراء تحليل المخدرات لسائق "توك توك" لاتهامه بالتحرش بسيدة والاستيلاء على مبلغ مالي منها بدائرة قسم شرطة القطامية وذلك لمعرفة مدى تعاطيه المخدرات من عدمه.

وجاء في أقوال السائق: “أنا طالبت بحقي وهي رفضت تدفع لي! وكل اللي عملته اتنرفزت عليها وشديت الفلوس من إيديها، ولما عملت كده لاقتها قعدت تصرخ ولمت الناس وقالت إني بتحرش بيها”.

وأكد السائق بأقواله: “لو عاوز أتحرش بيها هنتخانق على أجرتي إزاي؟”. 

واستعجلت النيابة التحريات العامة حول الواقعة. 

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق تحرشه بالسيدة قائلًا: رفضت تدفع الأجرة.. قلت لها حرام عليكِ أنا شقيان".

كانت البداية بتلقي قسم شرطة القطامية بلاغًا من سيدة مقيمة بالمنطقة، أفادت فيه بحدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي منها، فضلًا عن تحرشه بها.

وعلى الفور، وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه سائق "توك توك" له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

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الاستيلاء على مبلغ مالي التحرش بسيدة القاهرة الجديدة تحليل المخدرات قسم شرطة القطامية نيابة القاهرة الجديدة

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