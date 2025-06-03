خبير اقتصادي يكشف عن موعد عودة المناخ الاستثماري العالمي لسابق عهده

توقع الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، أن يعود المناخ الاستثماري العالمي تدريجيًّا إلى سابق عهده بحلول عام 2030، في ظل مراجعات دورية للفائدة وتحركات تدريجية على مستوى البنوك المركزية.

مناخ الاستثمار المحفز

وشدد الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة مثل ISO، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، موضحًا أن معايير الجودة تُحسن من الكفاءة وتقلل من الهدر وتخفض التكلفة، مما يرفع من إنتاجية المشروع التجاري.

سؤال مهم للمستثمر الأجنبي قبل ضح أمواله

وأوضح أن اتباع هذه المعايير يُسهّل دخول الشركات في شراكات مع مؤسسات دولية، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح يسأل أولًا عن مدى التزام الشركة المطروحة بمعايير الجودة والاستدامة، قبل التفكير في الاستثمار.



أستاذ قانون: الطروحات الحكومية يجب أن يُنظر إليها كفرص استثمارية حقيقية

وقال: إن العديد من الدول الأوروبية أصبحت ترفض استيراد منتجات من مصانع لا تلتزم بحقوق العمال أو تلوث البيئة.

وأضاف: "هذه المعايير لم تعد رفاهية، بل أصبحت شرطًا أساسيًّا لأي شراكة أو توسع خارجي".

وأكد أن هذه الطروحات الحكومية يجب أن يُنظر إليها كفرص استثمارية حقيقية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والمواطن العادي كذلك، شرط أن تكون مصحوبة بالتزام صارم بالمعايير الدولية، مما يفتح المجال لزيادة الصادرات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

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