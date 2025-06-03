الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن موعد عودة المناخ الاستثماري العالمي لسابق عهده

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد سعيد، فيتو

توقع الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، أن يعود المناخ الاستثماري العالمي تدريجيًّا إلى سابق عهده بحلول عام 2030، في ظل مراجعات دورية للفائدة وتحركات تدريجية على مستوى البنوك المركزية.

 

مناخ الاستثمار المحفز

وشدد الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة مثل ISO، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، موضحًا أن معايير الجودة تُحسن من الكفاءة وتقلل من الهدر وتخفض التكلفة، مما يرفع من إنتاجية المشروع التجاري.

 

سؤال مهم للمستثمر الأجنبي قبل ضح أمواله

وأوضح أن اتباع هذه المعايير يُسهّل دخول الشركات في شراكات مع مؤسسات دولية، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح يسأل أولًا عن مدى التزام الشركة المطروحة بمعايير الجودة والاستدامة، قبل التفكير في الاستثمار.
 

أستاذ قانون: الطروحات الحكومية يجب أن يُنظر إليها كفرص استثمارية حقيقية

وقال: إن العديد من الدول الأوروبية أصبحت ترفض استيراد منتجات من مصانع لا تلتزم بحقوق العمال أو تلوث البيئة.

وأضاف: "هذه المعايير لم تعد رفاهية، بل أصبحت شرطًا أساسيًّا لأي شراكة أو توسع خارجي".

وأكد أن هذه الطروحات الحكومية يجب أن يُنظر إليها كفرص استثمارية حقيقية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والمواطن العادي كذلك، شرط أن تكون مصحوبة بالتزام صارم بالمعايير الدولية، مما يفتح المجال لزيادة الصادرات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المناخ الاستثماري العالمي الاستثمار العالمي التجارة العالمية الخبير الاقتصادي أحمد سعيد قناة اكسترا نيوز الاقتصاد العالمي الطروحات الحكومية

مواد متعلقة

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2025 إلى 2.9%

مدبولي يكشف إجمالي صفقات الطروحات الحكومية وحجم تمويل البنك الأوروبي لمصر

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

المشاط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

كتائب محمد الضيف تتبنى الهجوم على إسرائيل من سوريا وبيان عاجل من حماس

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

المزيد
الجريدة الرسمية