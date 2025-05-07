مدبولي يكشف إجمالي صفقات الطروحات الحكومية وحجم تمويل البنك الأوروبي لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه كلف وزير العمل محمد جبران، بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يصب في صالح العمال.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: كان هناك اجتماع الأسبوع الجاري مع رئيس البنك الأوروبي لإعمادة الإعمار والتنمية، ومصر الدولة الأولى في الشراكة مع البنك ومحفظتنا مع البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو ومؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة هي من تحصل على التمويل الميسر من البنك.

وتابع: رئيس البنك الأوروبي أكدت على استمرار تمويل البنك لمصر وبالتحديد للقطاع الخاص و98% من التمويل يذهب للقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية، وعودة القطاع الخاص للريادة.

وبشأن برنامج الطروحات الحكومية أكد "مدبولي": نجحنا على مدار الفترة السابقة بإجراء 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار بخلاف صفقة رأس الحكمة.



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