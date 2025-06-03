الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش استعدادا لعيد الأضحى

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة، شملت كورنيش المدينة وأعمال التطوير الواقعة في نطاق أحياء منتزه أول، منتزه ثان، وحي شرق، وذلك استعدادًا لاستقبال موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.

 

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وخلال الجولة، أكد المحافظ ضرورة تلافي كافة السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال جولاته التفقدية السابقة، موجهًا الجهات التنفيذية بضرورة الالتزام التام بتنفيذ التوجيهات الصادرة، لضمان تحسين المشهد البصري وتعزيز الهوية المعمارية والسياحية للإسكندرية.

وقد شملت الجولة التأكد من إزالة الإشغالات التي تحجب رؤية البحر، وضبط أوضاع الشواطئ بما يتماشى مع المعايير البيئية والجمالية، إلى جانب تفقد منطقة بئر مسعود لمتابعة التزام الجهات المنفذة بمواقع المعدات، بما لا يعوق رؤية البحر ولا يعكّر صفو المواطنين.

كما وجّه المحافظ بسرعة استكمال أعمال توحيد واجهات النوادي المطلة على الكورنيش، وترميم الأرصفة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، مع متابعة حالة أنفاق المشاة وتطويرها من حيث النظافة والإضاءة ودهان اللوحات الإعلانية.

وخلال الجولة استمع الفريق أحمد خالد لمطالب المواطنين واستجابة لتلك؛ المطالب كلف سيادته مديرية الطرق بسرعة العمل على رصف شارع الأرمن بنطاق حي منتزه أول، كما وجه إدارة المرور بتنفيذ حملات مرورية للتصدي لعشوائية سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية، وشدد على رئيس حي منتزه أول  بالاستمرار في ازالة اشغالات المحال  والباعة الجائلين بشارع خالد بن الوليد.

 


وفي سياق متصل؛ قام محافظ الإسكندرية بحملة مفاجئة على المحال والكافيهات بمنطقة خلف أبراج عمارات ضباط مصطفى كامل بنطاق حي شرق  وذلك استجابة لشكاوى المواطنين؛ حيث كلف رئيس حي شرق بإزالة تعديات المحال على حرم الطريق العام وتحرير محاضر وغرامات فورية للمحال المخالفة،  بالإضافة إلى التحقق من عدم سرقة تيار كهربائي والتزامهم بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة.

جاءت الجولة بحضور ؛ نائبة المحافظ، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية السياحة والمصايف، ورؤساء أحياء منتزه أول وثان وشرق.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك

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