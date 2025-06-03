الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

الأتوبيس الترددي،
الأتوبيس الترددي، فيتو

 قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة: إن هناك 24 أتوبيسا تردديا تم تشغيلهم اليوم، لافتًا إلى أن زمن التقاطر بين كل أتوبيس يصل إلى 5 دقائق.

 

زمن التقاطر في محطات الأتوبيس الترددي

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": زمن التقاطر في محطات الأتوبيس الترددي خلال وقت الذروة من الساعة 6 إلى 9 صباحا ومن 2 إلى 5 مساءً يصل الي دقيقة ونصف فقط.
 

12 أتوبيسا تردديا يغطون المرحلة الأولى 

ولفت: إلي أن هناك 12 أتوبيسا تردديا يغطون المرحلة الأولى حتى أكاديمية الشرطة، وسيكون هناك 21 أتوبيسا تردديا في المرحلة الثانية.

 

 

وأكد: أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية للأتوبيس التردي قبل 30 يونيو، مشيرًا إلى استغلال كل مساحة في محطات الأتوبيس الترددي لتحقيق مكاسب مالية لدعم التذكرة للتخفيف عن المواطنين.
 

وأشار: نسعى لتوفير مصروفات تشغيل الأتوبيس الترددي ومحطاته من خلال الإعلانات، ونعمل على خدمة الراكب بتوفير ثمن تذكرة بشكل رخيص، وتم التوجيه بمجموعة من الأكشاك لتوفير خدمات لمرتادي الأتوبيس الترددي.

وأكد: أنه يتم نقل 10 مليون راكب يوميًا من خلال القطارات والأتوبيسات، في حين أن هناك 3 ملايين راكب يستخدمون مترو الأنفاق يوميا

 

توفير 8 مليارات دولار سنويًا

وأكد: أنه سيتم توفير 8 مليارات دولار سنويًا من استهلاك الوقود بعد استخدام وسائل النقل الكهربائية، ولو في الإمكان سنحول كل وسائل المواصلات للعمل بالكهرباء.
 

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