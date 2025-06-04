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اقتصاد

أضرار عدم تغيير زيوت محرك السيارات بعد قطع مسافات كبيرة

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

زيوت سيارات، تحتاج السيارات إلى العديد من الصيانات الدورية وأولها تغير زيت المحرك بعد قطع مسافات كبيرة من السير، تصل نحو 30,000 كيلومتر، للحفاظ على عمر السيارة، وتجنب الأعطال المفاجأة على الطرق العامة، بجانب ذلك تقليل فعاليته في التزليق والتبريد.

ونرصد في التقرير التالي أضرار عدم تغير زيت محرك السيارات بعد قطع مسافات كبيرة على الطرق العامة وهي كالتالي:

1-زيادة الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية.

2-ارتفاع حرارة التشغيل بشكل مستمر.

3-تراكم الرواسب والأوساخ داخل المحرك.

4-تآكل في الصمامات والأجزاء المتحركة.

5-تلف كامل للمحرك.

 

علامات تدل على أن الزيت قديم ويشكل خطرًا على المحرك

من أهم المؤشرات التي تدل على أن زيت، المحرك لم يعد صالحًا للاستخدام: ”ظهور لمبة الزيت في لوحة القيادة- صدور أصوات طقطقة أو طرق من داخل المحرك- انبعاث دخان داكن أو أسود من العادم- ضعف ملحوظ في التسارع واستجابة المحرك-ارتفاع حرارة المحرك بشكل متكرر وغير مبرر، تحول لون الزيت إلى الأسود الكثيف عند فحصه يدويًّا".

 

وينصح الخبراء بتجنب الغسيل العشوائي للمحرك من الداخل، إذ أن هذه العملية، إذا أُجريت بشكل خاطئ، قد تؤدي إلى انسداد مجاري الزيت، ما يُفاقم المشكلة بدلًا من حلها. لذلك، لا بد من تنفيذها لدى فنيين معتمدين يستخدمون سوائل تنظيف مخصصة.

إهمال تغيير زيت المحرك لا يُعد فقط خطأً بسيطًا، بل قد يكون من أكبر أسباب تلف المحرك. وبما أن تكلفة الإصلاح أو الاستبدال قد تصل إلى عشرات الآلاف، فإن الوقاية تظل الخيار الأرخص والأذكى.

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