وصفات طبيعية من المطبخ لبشرة متوهجة، في ظل تزايد الوعي بأهمية العودة إلى الطبيعة والابتعاد عن المنتجات الكيميائية، باتت الكثير من النساء تبحثن عن بدائل طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة.





ومن بين أفضل وأبسط الخيارات المتاحة نجد الوصفات الطبيعية المنزلية، وهي وصفات تعتمد على مكونات موجودة في كل مطبخ تقريبًا، هذه المكونات ليست فقط مغذية للجسم، بل تُعدّ أيضًا كنوزًا جمالية تُغذي البشرة وتمنحها توهجًا طبيعيًا وإشراقة صحية.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن جمال البشرة لا يرتبط دائمًا بالمنتجات الفاخرة أو الكريمات غالية الثمن، فهناك العديد من المكونات التي نمتلكها في مطبخنا، والتي يمكن أن تمنحنا نتائج مذهلة بفضل خصائصها الطبيعية الغنية.



وصفات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة وناعمة

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الوصفات الطبيعية المستخلصة من المطبخ والتي تساعد على تنقية البشرة، وتوحيد لونها، وترطيبها، والتقليل من التصبغات والبهتان، مع توضيح فوائد كل مكون وكيفية استخدامه.



وصفات للبشرة الدهنية



أولًا: قناع العسل والليمون لتفتيح البشرة وإشراقها

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

الفوائد:

العسل مرطب طبيعي غني بمضادات الأكسدة ويعمل على تهدئة الالتهابات، بينما يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي العسل مع الليمون وضعي الخليط على بشرة نظيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اشطفيه بماء فاتر. يُستخدم هذا القناع مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

ملاحظة: لا يُنصح باستخدام الليمون للبشرة الحساسة أو عند التعرض للشمس مباشرة.

ثانيًا: قناع الزبادي والشوفان لتقشير البشرة وتجديدها

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

الفوائد:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يُقشّر البشرة بلطف، بينما يعمل الشوفان كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة دون تهيج البشرة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي الزبادي مع الشوفان حتى تحصلي على معجون متجانس، ثم ضعيه على وجهك ودلكيه بلطف بحركات دائرية. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر. يُستخدم هذا القناع مرة واحدة أسبوعيًا.

ثالثًا: قناع الكركم والعسل والحليب لتوهج البشرة

المكونات:

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الحليب

الفوائد:

الكركم مضاد للبكتيريا وله خصائص تفتيح فعالة، بينما العسل يرطب البشرة، والحليب يحتوي على أحماض خفيفة تساعد في تجديد البشرة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي القناع على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق. اغسلي وجهك بماء دافئ مع تدليك خفيف. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه مرتين في الأسبوع.

رابعًا: ماسك الخيار وماء الورد لتهدئة وترطيب البشرة

المكونات:

نصف ثمرة خيار مبشورة

ملعقة صغيرة من ماء الورد

الفوائد:

الخيار معروف بقدرته على تهدئة البشرة الملتهبة وتخفيف الانتفاخ، وماء الورد ينعش البشرة ويرطبها بعمق.

طريقة الاستخدام:

اخلطي الخيار مع ماء الورد وضعي الخليط على الوجه باستخدام قطنة. اتركيه 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد. يُستخدم هذا القناع يوميًا لترطيب فوري وتوهج طبيعي.

خامسًا: قناع القهوة وزيت الزيتون لإشراقة صباحية

المكونات:

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

الفوائد:

القهوة تحتوي على مضادات أكسدة وتساعد على تنشيط الدورة الدموية وشد البشرة، بينما زيت الزيتون يُغذي البشرة ويُعزز مرونتها.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات ودلكي بها البشرة بلطف لمدة دقيقتين، ثم اتركيها على الوجه 10 دقائق. اغسلي وجهك بماء فاتر. يمكن استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

سادسًا: ماسك الطماطم والنشا لتوحيد لون البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم

ملعقة صغيرة من نشا الذرة

الفوائد:

الطماطم تساعد على تقليل الدهون الزائدة وتفتيح التصبغات، والنشا يعمل على تنعيم البشرة وتوحيد لونها.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونين جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي، ضعيه على الوجه واتركيه حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر. يُستخدم هذا القناع مرتين أسبوعيًا.

ماسكات طبيعية للبشرة

نصائح هامة لاستخدام الماسكات الطبيعية:



نظّفي وجهك جيدًا قبل وضع أي ماسك لضمان امتصاص المكونات الطبيعية بشكل أفضل.

اختبري أي ماسك على جزء صغير من بشرتك (مثل خلف الأذن) لتجنب الحساسية.

ثبّتي روتينًا أسبوعيًا منتظمًا لاستخدام هذه الماسكات حسب نوع بشرتك واحتياجاتها.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء يوميًا فترطيب البشرة يبدأ من الداخل.

تجنبي التعرض للشمس مباشرة بعد الماسكات التي تحتوي على مكونات حمضية مثل الليمون والطماطم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.