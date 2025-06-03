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رياضة

رغم الأزمة الصحية، حسين لبيب يحضر عزاء والدة عمرو الجنايني

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لـ عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، في وفاة والدته.

 

عزاء والدة عمرو الجنايني 

ورغم الظروف الصحية للكابتن حسين لبيب، إلا أنه تحامل على نفسه وأصر على حضور العزاء الذي أُقيم اليوم، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطه بعمرو الجنايني.

وكان الكابتن حسين لبيب تعرض لوعكة صحية اضطرته للسفر إلى فرنسا لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن يعود إلى القاهرة قبل نحو أسبوعين، ويستكمل مراحل العلاج، والتي شارف على الانتهاء منها عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك.

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وحضر العزاء أيضًا عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وحازم إمام نجم الأبيض السابق وخالد مرتجي نائب مجلس إدارة النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ومحمد شوقي نجم الأحمر السابق.

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