خبير علاقات دولية يكشف دلالات زيارة وزير الخارجية الإيرانى للقاهرة

إيران، كشف الدكتور أبو بكر الدسوقى، مستشار مجلة السياسية الدولية، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للقاهرة لافتا أن لها دلالات وتعد مثمرة للبلدين خاصة وأن الزيارة شملت العديد من المحاور منها الاهتمام المشترك للبلدين وعلاقات إيران الإقليمية.

وكذا دور إيران فى الكثير من الأزمات فى سوريا ولبنان واليمن وتهديدات الحوثيين للملاحة فى البحر الأحمر إلى جانب علاقات إيران بدول الخليج فى ظل تحسن العلاقات بين ايران والسعودية وتبادل الزيارات.

وأكد الدسوقي فى تصريح لفيتو أن الدلالة الاخرى هى التصعيد فى المنطقة ومحاولة مصر خفض التصعيد بالاضافة الى المفاوضات الامريكية الايرانية المتعثرة بشأن الملف النووي الايراني.

بالاضافة الى العلاقات المشتركة بين البلدين وتأكيدات الرئيس السيسي على عودة الملاحة بالبحر الأحمر وولطبيعتها خاصة بعد خسائر قناة السويس التى تراوحت بين ٦الى٧مليار دولار من الإيرادات.

زيارة وزير خارجية إيران للقاهرة



وواصل حديثه قائلا المحور الهام ايضا هو جهود مصر والدول الإقليمية بين إسرائيل وايران وبين ايران والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات بالإضافة إلى دور مصر مع وكيل وكالة الطاقة النووية لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدور المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل بما فيها إسرائيل لما لها من أضرار كبرى للمنطقة ككل فى حال نشوب حرب شاملة وأهمية الوصول لحل سلمى.

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