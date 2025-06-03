الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير علاقات دولية يكشف دلالات زيارة وزير الخارجية الإيرانى للقاهرة

وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران

إيران، كشف الدكتور أبو بكر الدسوقى، مستشار مجلة السياسية الدولية، عن تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للقاهرة لافتا أن لها دلالات وتعد مثمرة للبلدين خاصة وأن الزيارة شملت العديد من المحاور منها الاهتمام المشترك للبلدين وعلاقات إيران الإقليمية.

وكذا دور إيران فى الكثير من الأزمات فى سوريا ولبنان واليمن وتهديدات الحوثيين للملاحة فى البحر الأحمر إلى جانب علاقات إيران بدول الخليج فى ظل تحسن العلاقات بين ايران والسعودية وتبادل الزيارات.

وأكد الدسوقي فى تصريح لفيتو أن الدلالة الاخرى هى التصعيد فى المنطقة ومحاولة مصر خفض التصعيد بالاضافة الى المفاوضات الامريكية الايرانية  المتعثرة بشأن الملف النووي الايراني.

بالاضافة الى العلاقات المشتركة بين البلدين وتأكيدات الرئيس  السيسي على عودة الملاحة بالبحر الأحمر وولطبيعتها خاصة بعد خسائر قناة السويس التى تراوحت بين ٦الى٧مليار دولار من الإيرادات.

زيارة وزير خارجية إيران للقاهرة 


وواصل حديثه قائلا المحور الهام ايضا هو جهود مصر والدول الإقليمية بين إسرائيل وايران وبين ايران والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات بالإضافة إلى دور مصر مع وكيل وكالة الطاقة النووية  لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدور المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل بما فيها إسرائيل لما لها من أضرار كبرى للمنطقة ككل فى حال نشوب حرب شاملة وأهمية الوصول لحل سلمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسلحة الدمار الشامل إسرائيل الشرق الأوسط العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة العلاقات بين إيران والسعودية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد علي بن رمضان (فيديو)

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

تعرف على قرارات لجنة التخطيط بالأهلي اليوم

كامل الوزير: سعر تذكرة المونوريل أقل 50% من بنزين العربية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

تفسير حلم ذبح الخروف في المنام وعلاقته بالفرح والنجاة من المحن

المزيد
الجريدة الرسمية