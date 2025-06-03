حيوانات مصر الجديدة !

تخيلوا أن رئيس حي مصر الجديدة يترك كافة أعماله ومعها فوضى الرصيف في أهم مناطق الحي كما هو الحال أول روكسي مرورا بسينما نورماندي إلى موندين وصولا إلى التأمين الصحي.. ثم تخيلوا أنه يترك إزعاج وإشغالات المطعم الشهير (ن).. وتخيلوا أنه يترك فوضي شارع شفيق غربال بروكسي وتعطل إشارة مرور السبع عمارات والنظافة في عديد من الشوارع والأشجار التي قد تتساقط وتهدد أرواح المارة وممتلكات الناس وغيرها وغيرها من مشكلات مصر الجديدة وما أكثرها التي يبدو أننا سننتبه لها الفترة المقبلة، ولم يعد يشغله شيء إلا العيادة البيطرية بمصر الجديدة؟! هل هذا معقول؟!

نعم هي ذاتها العيادة التي أثارت الجدل قبل أيام بسبب التلاسن بين فنانتين شهيرتين، وبسبب إغلاق العيادة علي كائنات حية لا ذنب لها فيما يجري بل سيحاسبنا الله جميعا عليها إن تركناها لمصيرها الصعب بسبب بعض المسئولين في الطب البيطري والحي والمحافظة إلخ.



القصة عادت من جديد عصر اليوم بعد شكوي أخري من ذات الشاكية ضد العياد!! رغم التزام العيادة بتعليمات الحي ببناء سلم خارجي!



وبدلا من معاينة السلم وإبداء الملاحظات أبلغ رئيس الحي السكان - وكلهم داعمين موقف العيادة إلا واحدة - أنه جاء ليغلقها مجددا! وهو ما دعا بعض الأطباء إلي التأكيد علي عدم تركهم المكان خاصة وأن حياة كائنات حية مهددة كما حدث المرة السابقة ولم نعرف حتى اللحظة من هو المسئول الهمام الذي قال "تموت الحيوانات لا يعنينا ذلك"؟!



على كل حال.. يبدو أن في الأمر لغزًا لا نعرفه. ويعرفه رئيس الحي وحده.. لكننا لن نترك له الأمور يفعل بها ما يشاء.. سنتابع الأمر كله وسيلجأ السكان للقانون كما لجأوا إليه سابقا..ويتحمل رئيس الحي المسئولية عن أي أضرار تحدث.. لكن تجاهله لشكاوى السكان ضد ساكنه.. والتفرغ لمتابعة العيادة تعالج جراحيا حيوانات أليفة تعرضت للخطر وتهديدها بالإغلاق كل حين فهو ما لا تقبله تعاليم الأديان السماوية. ولا تقبله الفطرة السليمة ولا تقبله الضمائر الحية.. ولا تقبله قوانين البلاد.. ولن نقبله بالضرورة!

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