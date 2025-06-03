الناقد محمود عبد الشكور: سميحة أيوب موهبة عظيمة

نعى الناقد الفني الكبير محمود عبد الشكور الفائز بجائزة القلم الذهبي هذا العام الفنانة الراحلة سميحة أيوب بعبارات رنانة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الناقد الفني: "كنت بالتأكيد من المعجبين بسميحة أيوب نجمة المسرح الراسخة والكبيرة، لكن كان لدي انطباع أنها قد تكون شخصية جافة ومتعالية ومتعجرفة، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة كثير من أدوارها، ولكن هذا الانطباع تبدد تماما بعد دقائق من ندوة حضرتها لها في مطلع التسعينيات في قصر السينما في جاردن سيتي.

واضاف:"قبل أن تدخل الى مكان الندوة، سمعنا ضحكتها المجلجلة المعروفة وصوتها المميز، بالضبط مثلما كانت تهز المسرح قبل ظهورها على خشبته، وعندما بدأ الحوار، فوجئت بإنسانة باذخة الحضور والبساطة، تتحدث بطريقة آسرة، وتمتلك أيضا روح الدعابة والفكاهة، لا تهتز ولا تتلجلج أمام اي سؤال مهما كان محرجا، وتسيطر بشكل كامل على انتباه الحضور.

وفاة سميحة أيوب



تفعل ذلك بالفطرة كسيدة من شبرا، رغم تمتعها بكاريزما مكتسحة، هذه البساطة البادية تقف خلفها شخصية ليست بسيطة بالمرة، مثقفة وواعية، وقادرة على الإدارة والحسم، ومن النادر حقا أن تجتمع كل هذه الصفات في شخصية واحدة.



وتابع:"خرجت من تلك الندوة منبهرا بسميحة أيوب، وبانطباع جديد هو أن جاذبيتها الواضحة لا تبدأ بالفعل الا عندما تتكلم، أما الانطباع العابر من خلال أدوارها فلا يعطي صورة كاملة عن شخصيتها المدهشة.

واختتم حديثه عنها قائلا:"كانت مثل فاتن حمامة: شخصية عظيمة وموهبة عظيمة في نفس الوقت، مع السلامة يا ست سميحة"

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