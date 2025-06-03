بيل جيتس يعلن من إثيوبيا التبرع بـ 99 % من ثروته لإفريقيا

أعلن الملياردير الأمريكى، بيل جيتس، التبرع بـ 99 % من ثروته لتنمية إفريقيا خلال العشرين عام المقبلة، وترك 1 % فقط من ثرواته البالغة 200 مليار دولار لأفراد أسرته.

بيل جيتس يتبرع بمعظم ثروته لتنمية إفريقيا

وقال بيل جيتس على هامش زيارته إلى إثيوبيا، إن "إطلاق الإمكانات البشرية، عبر الصحة والتعليم، كفيلٌ بأن يضع كل بلد في القارة الأفريقية على طريق الرخاء".

وحث المؤسس المشارك لمايكروسوفت المبدعين الشباب الأفارقة على التفكير في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الرعاية الصحية في القارة.

بيل جيتس يعلن التبرع بثروته من مقر الاتحاد الإفريقي

وأعلن بيل جيتس، مايو الماضى، أنه سوف يتبرع بنسبة 99% من ثروته الضخمة، التي يتوقع هو أنها قد تبلغ 200 مليار دولار بحلول عام 2045، حيث تخطط "مؤسسة جيتس" أن تنهي أعمالها.

ومن مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، قال بيل جيتس: "تعهدت مؤخرًا بالتبرع بثروتي على مدى العشرين عامًا المقبلة، معظم هذه الأموال ستوجه لمساعدتكم في مجابهة التحديات هنا في إفريقيا".

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