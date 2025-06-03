الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 673 حكما قضائيا 

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتنفيذ 673 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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