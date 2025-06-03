سيموني إنزاجي يبعث رسالة وداع إلى جماهير إنتر ميلان بعد رحيله

وجه سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، رسالة لإدارة وجماهير النيراتزوري، بعد قرار إنهاء تعاقده ورحيله.

وأصدر إنتر ميلان، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يكشف فيه عن فسخ التعاقد مع إنزاجي بالتراضي بين الطرفين.

رسالة إنزاجي لجماهير وإدارة إنتر ميلان

وقال إنزاجي، في بيان رسمي، على موقع إنتر ميلان: "عائلة نيراتزوري الأعزاء، حان وقت وداعي لهذا النادي بعد رحلة دامت 4 سنوات، بذلتُ خلالها كل ما في وسعي".

وأضاف: "كرست كل يومٍ أول وآخر فكرةٍ لي في ذلك اليوم لإنتر، وقد لاقيتُ في المقابل احترافيةً وشغفًا من اللاعبين والمديرين وكل موظفٍ في النادي".

وتابع: "إن الألقاب الستة التي فزتُ بها، بما في ذلك لقب الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مسيرتي في دوري أبطال أوروبا عام 2023 وقبل أيامٍ قليلة أمام باريس، دليل ملموس على مدى الدعم الذي حظي به عملي من خلال التعاون الجاد مع جهازي الفني ومع كل فرد في إنتر".

وأكمل: "أشكر المساهمين على ثقتهم التي لم تنقص أبدًا، والرئيس ومعاونيه على مساعدتهم وحوارهم اليومي".

وواصل: "في يوم صعب كهذا، أعتقد أنه من الصواب أن أكرر هذا الشعور بالامتنان أيضًا للنقاش الذي انتهى قبل قليل، لقد كنا صادقين، وقررنا معًا إنهاء هذه الرحلة الرائعة".

وختم: "أود أن أهدي كلمة أخيرة للملايين من مشجعي نيراتزوري الذين شجعوني، وبكوا وعانوا في اللحظات الصعبة، وضحكوا واحتفلوا بالانتصارات الستة التي حققناها معًا. لن أنساكم أبدًا. هيا يا إنتر".

تعليق رئيس إنتر ميلان على رحيل إنزاجي

من جانبه قال بيبي ماروتا رئيس إنتر في تصريحات لموقع النادي: "بالنيابة عن شركة أوكتري والنادي بأكمله، أود أن أشكر سيموني إنزاجي على عمله الدؤوب وشغفه وإخلاصه في اجتماع اليوم".

وأضاف "كذلك أشكره على الصراحة التي اتسم بها نقاشنا اليوم والذي أدى لاتخاذ القرار المشترك بفسخ العقد، لا يمكن أن نصل لحوار صادق كالذي دار اليوم إلا عندما نكون قد خضنا سويا معركة النجاح يوما بيوم".

ومن المقرر أن يتولى إنزاجي منصب المدير الفني في نادي الهلال السعودي بداية من كأس العالم للأندية منتصف يونيو الجاري، بعدما توصل المدرب لاتفاق مع "الزعيم" حول جميع الشروط الشخصية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن المدرب الإيطالي سيحصل على أكثر من 20 مليون يورو كراتب سنوي مع النادي السعودي.

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