3 مرشحين لخلافة إنزاجي في تدريب إنتر ميلان بعد صدمة نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن ترشيح 3 مدربين لنادي إنتر ميلان للدخول في مفاوضات معهم لتولي أحدهم قيادة الفريق، حال الاستقرار على رحيل سيموني إنزاجي، مدرب الفريق الحالي، الذي اقترب بقوة من قيادة الهلال السعودي.

مدة عقد إنزاجي مع إنتر ميلان

وينتهي عقد إنزاجي مع إنتر ميلان في يونيو من العام المقبل، وأكد ماروتا، رئيس النادي، أن المحادثات مع المدرب ستبدأ في الأيام المقبلة وسط تكهنات في وسائل الإعلام الإيطالية بإمكانية رحيله هذا الشهر قبل كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، لتدريب الهلال.

وكان باريس سان جيرمان وجه صدمة إلى كتيبة إنزاجي بالفوز عليه بخماسية نظيفة، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

3 أسماء مرشحة لخلافة إنزاجي في إنتر ميلان

وبحسب ما ذكره تلفزيون "سكاي سبورت إيطاليا"، نقلًا عن موقع FCInterNews، فإن إنتر ميلان وضع كلًا من الإسباني سيسك فابريجاس، وروبيرتو دي زيربي، وكريستيان تشيفو ضمن قائمة المرشحين لخلافة سيموني إنزاغي في حال رحيله.

وأشارت "سكاي" إلى أن إنتر ميلان يعتزم التعاقد مع مدرب شاب يمكن البناء عليه للمستقبل.

فالإسباني سيسك فابريجاس، مدرب نادي كومو الإيطالي، هو أحد الأسماء التي يضعها النيراتزوري على رادارهم، وينطبق الأمر ذاته على مدرب مارسيليا روبيرتو دي زيربي، الذي سبق له تدريب ساسولو وشاختار دونيتسك وبرايتون.

كما أفادت "سكاي" بأن كريستيان تشيفو، مدرب بارما الحالي، هو اسم آخر ضمن قائمة اهتمام إنتر. النجم الروماني سبق وأن خاض مسيرة حافلة كلاعب في صفوف إنتر، كما درّب فرق الفئات السنية بالنادي في وقت سابق.

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