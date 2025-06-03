الغرف التجارية: أرصدة السلع الأساسية تكفى لـ 9 أشهر (فيديو)

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إنه يوجد أرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية تكفى حتى 9 أشهر.

احتياطي السلع الأساسية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"احتياطي السلع غير القابلة للتخزين يصل إلى 6 أشهر، بينما السلع القابلة للتخزين تصل الي 9 شهور بينما مخزون السكر يكفي لمدة عام كامل".

مخزون اَمن من السلع الاستراتيجية

وأكد:"في حال حدث تقلبات في الأسواق العالمية وتعطل سلاسل الإمداد بسبب الظروف الجيو سياسية فإن لدينا احتياطي كاف من السلع الأساسية".

وتابع:"جميع السلع متوفرة والأسعار مستقر في ظل الانخفاض الطفيف لسعر الدولار، وهذا يظهر أن الاقتصاد في تعافي وتنامي والعوائد الدولارية جيدة".

كميات اللحوم المستوردة

وأشار إلى أن كميات اللحوم التي دخلت مصر الفترة الأخيرة 3 أضعاف الاستهلاك في الأيام العادية وهذا مع حلول عيد الأضحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.