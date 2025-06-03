غدًا، مدبولي يشارك في احتفالية إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات بمنطقة الأهرامات

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء غدا الأربعاء، في احتفالية إطلاق خدمات الجيل الخامس لشبكات المحمول، والتي تُقام بمنطقة الأهرامات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وممثلي شركات الاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، واستعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات القومية.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، والذي يستعرض خلاله أبرز نتائج المناقشات، وأهم القرارات التي تم اتخاذها، فضلًا عن الرد على تساؤلات الصحفيين حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.