رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة قبل اجازة العيد، ومؤتمر صحفي مرتقب

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة قبل حلول اجازة عيد الأضحي المبارك والتي تبدأ الخميس 5 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة التي تمس الشأن الاقتصادي والخدمي، بالإضافة إلى متابعة تكليفات رئيس الجمهورية، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، والذي يتم خلاله استعراض أبرز ما تم مناقشته والقرارات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين حول القضايا المطروحة على الساحة.

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