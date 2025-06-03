الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة قبل اجازة العيد، ومؤتمر صحفي مرتقب

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة قبل حلول اجازة عيد الأضحي المبارك والتي تبدأ الخميس 5 يونيو 2025.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة التي تمس الشأن الاقتصادي والخدمي، بالإضافة إلى متابعة تكليفات رئيس الجمهورية، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في مختلف المحافظات.

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، والذي يتم خلاله استعراض أبرز ما تم مناقشته والقرارات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين حول القضايا المطروحة على الساحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة اجازة عيد الاضحي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

مواد متعلقة

استعدادًا لعيد الأضحى.. جهود الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم بأسعار مناسبة.. مبادرة "كلنا واحد" تطلق 2600 منفذ لتقديم السلع.. مشروع "صكوك الأضاحي" يضمن توزيع اللحوم بنسبة 100% للمستحقين

مدبولي يقترح وضع ملفات ذات أولوية لتعزيز التعاون مع العراق خلال الفترة المقبلة

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي

وزير الزراعة: مصر تحتاج مليون طن لحوم سنويًا.. و40% يتم استيرادها من الخارج

بتكليف من السيسي، الحكومة تتحرك لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة

بيان عاجل للحكومة بشأن شائعات بيع تذاكر قطارات عيد الأضحى بالسوق السوداء

مدبولي يشدد على الرؤية المصرية بضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان

مدبولي يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى 2025

الأكثر قراءة

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

زيزو يلحق ببعثة الأهلي بأمريكا في هذا الموعد

شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي ببدلة كأس العالم للأندية (صور)

أوراق اللعبة السياسية اختلفت، توفيق عكاشة يكشف المتحكم في القرارات العالمية

إزالة العلم الأمريكي، البيت الأبيض يستبدل الصورة الرسمية لترامب (فيديو)

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، الإمام زين العابدين مسجد باسم الأب وضريح يضم رأس نجله "زيد"

تفسير حلم الصلاة في المنام وعلاقته بالسعادة وتحسن الأحوال

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في عدد أشواط الطواف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية