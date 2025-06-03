بتروجت وائتلاف أردني يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تخزين الغاز المسال بقيمة 21.76 مليون دولار

وقعت شركة بتروجت ومجموعة من الشركات الأردنية اتفاقية لتنفيذ مشروع تخزين الغاز المسال وذلك بهدف تقليل التكلفة الفعلية لنقل المنتجات البترولية من العقبة الي مناطق الاستهلاك

شراكة أردنية مصرية

ووقع الاتفاقية المهندس عصام صالح نائب رئيس شركة بتروجت للشئون التجارية والمهندس حسن الحياري الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية ورئيس هيئة المديرين لشركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن.بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الكريم العلاوين

وصرح المهندس البقاعي، إن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.

ومن جهته، أكد المهندس الحياري، أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال بما يقلل من الكلف التشغيلية المتعلقة بنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات ويساهم المشروع في تحقيق أمن التزود لمادة الغاز

ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع نحو 21.76 مليون دولار، ويتضمن بناء خزانين كرويين لتخزين الغاز البترولي المسال، بسعة 2000 طن متري لكل خزان، وذلك على أساس مشروع تسليم مفتاح (Turn-Key Job)، وضمن مدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرًا



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