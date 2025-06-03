نجاة 3 أسر من الموت في انهيار عقار من 3 أدوار بالإسكندرية (صور)

انهار اليوم الثلاثاء، عقار جديد مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق بحارة قاصد خير بمنطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية، وهو عبارة عن حوائط حاملة وبناء قديم،وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ.

وأنقذت العناية الأهلية 3 أسر من الموت تحت أنقاض، العقار المنهار، حيث تمكنت الأسر من الخروج قبل سقوط العقار.

وفوجئ سكان العقار، اليوم بأصوات تصدر من الحوائط وتساقط الأتربة داخل الشقق، ما دفعهم إلى مغادرة العقار على الفور.

ولم تمر سوى لحظات قليلة حتى انهار العقار بالكامل عقب خروج السكان منه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين العقار صادر له قرار ترميم سابقا من حي الجمرك، إلا أن سكانه لم ينفذوا الترميم.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وبدأت الأجهزة التنفيذية أعمال رفع الأنقاض وتحديد مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.

و عاين فريق من أعضاء النيابة العامة موقع العقار المنهار رقم 2 بحارة قاصد خير بمنطقة اللبان القديم في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة باستدعاء ملف العقار من الحي، وحصر التلفيات، والوقوف على حالة العقارات المجاورة للعقار المنهار، واستدعاء مالك العقار لاستكمال التحقيقات.



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