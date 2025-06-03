الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا مستقرًا خلال فترة عيد الأضحى، لكنه سيكون مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من وقفة عرفات

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن بداية الارتفاع ستكون من يوم وقفة عرفات، على أن تستمر خلال أيام العيد، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.

القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة.. والصعيد يقترب من 42

وتوقعت غانم أن تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، بينما يسجل جنوب الصعيد نحو 42 درجة، نتيجة تأثر البلاد بـ كتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى موجة حارة تغطي معظم الأنحاء.

شبورة صباحية تؤثر على الرؤية

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، قد تسبب انخفاضًا في الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

الملاحة البحرية مستقرة

وأضافت أن حركة الملاحة البحرية معتدلة في كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولا توجد تحذيرات جوية حتى الآن.



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