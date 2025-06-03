"مايكل وملاكه المفقود" لهنري آرثر جونز، جديد قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مسرحية "مايكل وملاكه المفقود" ومسرحيات أخرى، لهنري آرثر جونز، ترجمة وتقديم د. سيد الإمام، مراجعة د. جيهان خريبه، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة آفاق عالمية.

مسرحية مايكل وملاكه المفقود

ويضم العمل الصادر بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ثلاثة مسرحيات للكاتب المسرحي الإنجليزي تبدأ بمسرحية "مايكل وملاكه المفقود"، وهي دراما من خمسة فصول، تليها "قضية المتمردة سوزان"، وهي ملهاة اجتماعية تتألف من ثلاثة فصول، فيما يختتم العمل بمسرحية "إصلاح دولي لنفسها"، وهي ملهاة من أربعة فصول.

جاء في الغلاف: "أومن إن لكل خطيئة صورتها المادية الدقيقة، بالضبط كما يكون الإنسان تعبيرا عن فكرة الله، ولذلك فإن أفكارنا، رغابتنا، وأهدافنا.. الخيرة منها والشريرة، لها مكانها أو نظيرها المادي الآخر الدقيق، لها تجسيدها. صورة خطيئتي من الزواحف، زاحفة خضراء رمادية، بحذاء رياضي ذي مسامير، وعيون باردة بلا جفون، إنها جد مرعبة عن أي مخلوق شوهد على الإطلاق.

إنها تأتي وتسكن قلبي، وتراقبني بتلك العيون الباردة التي لا تغلق أبدا، ولا تنام، ولا تشفق. في البداية، كانت نادرا ما تأتي، وفي الأشهر القليلة الأخيرة، نادرا ما تركتني ليلا أو نهارا، وفي الليل فقط تكون فاتكة وأكثر تشويها، وثقلا علي. ليست وهما. أعرف أنني إن لم أتخلص من خطيئتي، فإن جحيمي سيكون وجود ذلك الشيء جالسا بجواري إلى الأبد، وللأبد يراقبني بعيونه الباردة. ولكني سأكون قد تخلصت منه بعد غد".

يأتي العمل ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

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