4 أندية أوروبية تتنافس على ضم مهاجم تشيلسي

بات المهاجم الألباني أرماندو بروخا على وشك إنهاء كابوسه الطويل مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال هذا الصيف.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، دخل في محادثات جادة لمغادرة ملعب "ستامفورد بريدج"، وسط اهتمام من أربعة أندية تسعى لضمه، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" مساء الثلاثاء.

4 فرق تتصارع على بروخا مهاجم تشيلسي

وخاض بروخا 10 مباريات فقط في الدوري خلال فترة إعارته لفريق إيفرتون الموسم الماضي، بعدما عانى من إصابات متكررة، كان أبرزها إصابة في وتر العرقوب أبعدته عن الملاعب لمدة 95 يومًا، تلتها إصابة في الكاحل تسببت في غيابه لمدة 58 يومًا أخرى.

وبحلول الوقت الذي استعاد فيه لياقته، كانت المنافسة داخل الفريق قد اشتدت، وأصبح من الصعب عليه استعادة مكانه في التشكيلة.

وكان بروخا قضى النصف الثاني من الموسم 2023-2024 معارًا إلى فولهام، دون أن يتمكن من تقديم أداء يثبت أقدامه.

وبحسب "ذا صن"، فقد دخل ناديا ميلان الإيطالي وأياكس الهولندي في محادثات مع تشيلسي، بينما جرت مفاوضات سابقة مع كل من آيندهوفن ولايبزيج أيضًا.

وكان بروخا قد خطف الأنظار خلال فترة إعارته الناجحة إلى ساوثهامبتون في الموسم 2021-2022، حيث سجل ستة أهداف في الدوري، مبرزًا سرعته وقوته وحسن تحركاته.

لكن الإصابات الشديدة والمنافسة القوية في تشيلسي تسببت في تراجعه إلى الصفوف الخلفية في خط الهجوم، خصوصًا مع سعي "البلوز" للتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، ما يجعل مستقبل بروخا مع الفريق شبه محسوم.

ورغم أن عقده يمتد حتى صيف 2028، مع خيار للتمديد من طرف النادي، إلا أن "ذا صن" أفادت بأن اللاعب يرغب في الرحيل بشكل نهائي، باحثًا عن بداية جديدة تعيده إلى سابق مستواه.

تشيلسي يسعى للحصول على 20 مليون إسترليني لبيع بروخا

تشيلسي من جانبه منفتح على فكرة البيع، ويُقدّر أن عرضًا في حدود 20 مليون جنيه إسترليني قد يكون كافيًا لإتمام الصفقة، خصوصا وأن اللاعب أحد خريجي أكاديمية النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.