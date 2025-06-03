تشيلسي يستهدف صفقة جديدة من دورتموند قبل كأس العالم للأندية

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات رسمية مع بوروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جيمي جيتينز (20 عامًا)، في محاولة لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

تشيلسي يدعم صفوفه قبل كأس العالم للأندية

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف"، يأمل تشيلسي في إتمام الصفقة سريعًا قبل توجه الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة، خاصة بعد اقترابه من ضم المهاجم ليام ديلاپ من إبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ويُعتبر جيتينز من أبرز أولويات تشيلسي هذا الصيف، بعدما أبدى النادي اهتمامه به سابقًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. ومن جانبها، تعلم إدارة بوروسيا دورتموند أن اللاعب قد يغادر خلال الصيف، خصوصًا مع وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يستعد تشيلسي لدفعه.

ويأتي هذا التحرك في ظل غموض مستقبل جادون سانشو مع تشيلسي، حيث انتهت فترة إعارته من مانشستر يونايتد. ويمتلك تشيلسي خيار شراء سانشو مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، أو دفع 5 ملايين للتراجع عن الصفقة. رغم مساهمته في تسجيل خمسة أهداف خلال 42 مباراة، يشكل راتب سانشو الأسبوعي الضخم (350 ألف جنيه إسترليني) عائقًا أمام استمراره أو انتقاله إلى نادٍ آخر.

أرقام جيتينز المرشح للانتقال إلى تشيلسي

وسجل جيتينز خلال الموسم الجاري 12 هدفًا في 48 مباراة مع دورتموند، وهو أصغر لاعب إنجليزي يُسجل هدفًا في دوري أبطال أوروبا، عندما هز شباك ريال مدريد بعمر 20 عامًا و75 يومًا فقط.

بدأ جيتينز مسيرته في أكاديميات ريدينج ومانشستر سيتي قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند، حيث تدرج في فرق الناشئين حتى وصل للفريق الأول. على المستوى الدولي، تألق مع منتخبات إنجلترا السنية، لكنه لن يشارك في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا هذا الصيف بسبب ارتباطه بمشاركة دورتموند في كأس العالم للأندية.

تسعى إدارة تشيلسي لإنهاء الصفقة قبل انطلاق البطولة لتعزيز صفوف الفريق والتفوق على منافسين محتملين في سوق الانتقالات.

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