البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بالمهندسين بعد تطويره

افتتح البنك الزراعي المصري فرع المهندسين للمعاملات الإسلامية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ونقله لمقره الجديد في 54 شارع ميشيل باخوم بالدقي، وذلك في إطار جهود البنك لإعادة تطوير فروعه الإسلامية لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، لتلبية احتياجات عملائه الحاليين وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم.

ويعتبر فرع المهندسين الإسلامي أحد أكبر فروع البنك الزراعي المصري للمعاملات الإسلامية، وقد تم تطويره بالكامل من حيث الإنشاءات والتصميمات الداخلية والأثاث، كما امتد التطوير إلى البنية التكنولوجية للفرع ليستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق رضا عملائه والوصول لعملاء جدد، وفقًا للخطط التوسعية للبنك الزراعي المصري وزيادة حصته في السوق المصرفية.

وقام بافتتاح الفرع، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الزراعي المصري، وعدد من رؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن قطاع المعاملات الإسلامية من القطاعات الهامة في البنك ويخدم قطاع عريض من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، وقادر على اجتذاب المزيد من العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم على اختلاف فئاتهم وشرائحهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

واشار إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعًا تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما انعكس على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم محفظة الودائع بنهاية 2024 نحو 7.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 114 %، في حين بلغ حجم محفظة التوظيف نحو 3.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 63%.

وأكد أبو السعود، أن قطاع المعاملات الإسلامية وفروعه يخضع حاليًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة في إطار إستراتيجية البنك لرفع كفاءة شبكة فروعه وزيادة قاعدة عملائه وتنويع خدماته المصرفية، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة أحدث الأنظمة المصرفية، وتعزيز الخدمات والمنتجات لتواكب التحول التكنولوجي والتطور الرقمي، كما يعمل البنك على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في تلك الفروع، مشددًا على أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.



من جانبه، أكد هاني باسم، رئيس منطقة الفروع الإسلامية أن فرع المهندسين الإسلامي يعد أحد أكبر فروع المعاملات الإسلامية للبنك الزراعي المصري، حيث تبلغ محفظة الودائع بالفرع نحو 1.73 مليار جنيه، في حين تبلغ محفظة التوظيف الإسلامي نحو 609 مليون جنيه، 77% منها للشركات، و23% للأفراد، مؤكدًا أن تطوير الفرع سيسهم بشكل كبير في تطوير أدائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء التي تبحث عن خدمات مصرفية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن فروع القطاع الإسلامي تخضع لعمليات تطوير شاملة حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير 8 فروع، وجاري الانتهاء من تطوير 6 فروع أخرى وإعادة افتتاحها قريبًا، في إطار خطط التطوير التي ينتهجها البنك الزراعي المصري لكافة قطاعاته.

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