الإثنين 02 يونيو 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد شباب المصريين بالخارج والطلبة لـ قيادتي"الصاعقة والمظلات"

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من شباب المصريين
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 نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب المصريين المقيمين بالخارج، وطلبة الجامعات المصرية لقيادتى قوات الصاعقة والمظلات. 


حيث قام الوفد بزيارة لقيادة قوات الصاعقة تابع خلالها عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال الصاعقة , تلاها المرور على عدد من ميادين التدريب التخصصية ومشاهدة تنفيذ عدد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة أبرزت مدى الدقة العالية فى إصابة الأهداف والمهارات الميدانية التى يتمتع بها مقاتلو قوات الصاعقة.

 

القفز الحر ومعدات الدلتا

 كما زار الوفد قيادة قوات المظلات وشاهد تنفيذ بعض الأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال المظلات، فضلًا عن تنفيذ أنشطة القفز الحر ومعدات الدلتا والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية والاحترافية فى تنفيذ المهام المكلفين بها.

 

وفى سياق متصل التقى اللواء أح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالوفد بمقر قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير نبيل الحبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تناول اللقاء التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات وضرورة التسلح بالوعى الصحيح لمجابهتها، كما تم التطرق إلى المسئولية الملقاة على عاتق شباب المصريين بالخارج فى دعم القضايا الوطنية وتبنى موقف الدولة المصرية فى مختلف المحافل الدولية.

وفى نهاية الفعاليات أعرب أعضاء الوفد عن عميق شكرهم وإمتنانهم على تنظيم تلك الفعاليات لإطلاعهم على قدرات وإمكانيات القوات المسلحة وما تقوم به من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

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