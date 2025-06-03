الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

فيلم المشروع x لـ كريم عبد العزيز يواصل التراجع في شباك التذاكر

المشروع
المشروع

حقق فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، مليونا و793 ألف جنيه في إيرادات ليلة أمس الإثنين، بدور العرض السينمائية المصرية، ما جعله يتراجع عن صدارة شباك الإيرادات.

وكان فيلم المشروع إكس يحتل المركز الأول في شباك الإيرادات اليومي، خلال الأيام الأولى من عرضه، ولكن بعد طرح فيلم ريستارت لتامر حسني بدأ فيلم المشروع في التراجع وحصد إيرادات بشكل قليل عن الأيام الأولي.

فيلم المشروع X

 يُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

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