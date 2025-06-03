وزير الزراعة: مصر تحتاج مليون طن لحوم سنويًا.. و40% يتم استيرادها من الخارج

أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن إجمالي الاحتياجات السنوية للسوق المحلية من اللحوم الحمراء يبلغ نحو مليون طن، يتم تغطية 600 ألف طن منها عبر الإنتاج المحلي، في حين يتم استيراد نحو 400 ألف طن لتغطية باقي الفجوة.

اجتماع موسع لمتابعة إجراءات زيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة إجراءات زيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، لضمان استقرار الأسعار في الأسواق.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات استيراد الحيوانات الحية واللحوم الحمراء، بالتوازي مع خطط تنمية الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لتوسيع نطاق المنافذ الثابتة والمتحركة، وطرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، لا سيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة لتنويع مصادر استيراد اللحوم، مع التركيز على الدول الأفريقية المجاورة التي تمتلك مقومات قوية في هذا القطاع، بما يسهم في تأمين الاحتياجات وتقليل تكلفة النقل.

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تتبناها الدولة لضمان توافر اللحوم الحمراء بكميات وأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن المطلوب في السوق ويحافظ على استقرار الأحوال المعيشية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.