إحالة أوراق المتهم بقتل سائق توك توك بالمنوفية للمفتي

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الشاب محمد إبراهيم سائق توك توك بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، إلى فضيلة المفتي.

تفاصيل الوقعة

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يُفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مروى مياه بأرض زراعية.

وانتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث وبالمعاينة تبين أن الجثمان للشاب 'م. إ. ع' 21 سنة، ومقيم بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، وكان مُبلغ عن تغيبه قبل الواقعة بيوم من قبل شقيقه.

وتبين بالفحوصات الأولية عن وجود إصابات في الرأس، واختفاء التوك توك الخاص به، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.