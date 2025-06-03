الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل سائق توك توك بالمنوفية للمفتي

محكمة
محكمة

 قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل الشاب محمد إبراهيم سائق توك توك بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، إلى فضيلة المفتي.

تفاصيل الوقعة

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يُفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مروى مياه بأرض زراعية.

وانتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث وبالمعاينة تبين أن الجثمان للشاب 'م. إ. ع' 21 سنة، ومقيم بقرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، وكان مُبلغ عن تغيبه قبل الواقعة بيوم من قبل شقيقه.

وتبين بالفحوصات الأولية عن وجود إصابات في الرأس، واختفاء التوك توك الخاص به، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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