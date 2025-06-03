أوقاف المنوفية: 503 ساحات لاستقبال المصلين في عيد الأضحي (صور)

أكد الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، بأنه قد تم الانتهاء من تجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك والتي بلغ عددها (503) ساحات بزيادة (23) ساحة عن عيد الفطر الماضي والتي بلغ عددها (480) ساحة لتغطية جميع أرجاء المحافظة إلى جانب المساجد الكبرى والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك لاستقبال جماهير المسلمين في أنحاء المحافظة وباختيار أفضل العناصر علميًا وثقافيًا ودعويا من السادة أئمة المساجد وخطباء المكافأة.

خطة لإحياء ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بإعداد خطة لإحياء ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ومدي استعداد مديرية أوقاف المنوفية لاستقبال ضيوف الرحمن بتجهيزات ساحات عيد الأضحى المبارك.



تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية والأمسيات الثقافية على مدار الساعة في أوقاف المنوفية

ومن ناحية، أخرى أكد وكيل الوزارة على أن المديرية تقوم من الآن بتكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية والأمسيات الثقافية على مدار الساعة لإحياء أفضل أيام الدنيا وهي أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي تشتمل على مقارئ للجمهور وقارئ للأعضاء وقارىء للسيدات والواعظات والمقرأة النموذجية ومقارئ للأئمة وقارئ الفجر وبرنامج صصح تلاوتك ومكاتب التحفيظ، إلى جانب الأسبوع الثقافي الدعوي والذي يضم نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وقيادات المديرية والأئمة المتميزين، وأيضا المنير الثابت والدروس المنهجية والندوات العلمية.



هذا وقد وجه وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية جميع القيادات بالمديرية والإدارات الفرعية والسادة الأئمة والعاملين بالمساجد والإدارات ببذل المزيد من الجهد لنشر الوعي وسماحة الدين وتصحيح المفاهيم واحياء هذه الليالي والأيام المباركة وأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بحمل أفضل وأشرف رسالة وهي رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم في التبليغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.



وقد أشار إلى أن صكوك الأضاحي متوفرة بالمديرية وبجميع الإدارات الفرعية ومع أئمة المساجد حتي أيام عيد الأضحى المبارك، هذا المشروع القومي الذي تتبناه وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتوزيع لحوم الأضاحي على أهالينا في أرجاء المعمورة لإدخال الفرحة والسعادة عليهم وإظهار سماحة الإسلام في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.



هذا وقد أرسل وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

واللواء الوزير إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بهذه المناسبة العطرة وبقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله على مصرنا الحبيبة وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.