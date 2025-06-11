أمين مجلس التعليم التكنولوجي لـ "فيتو": 90% نسبة التوظيف بين خريجي الجامعات التكنولوجية

هنأ الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس التعليم التكنولوجي بـ وزارة التعليم العالي، طلاب التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بصدور قرار المجلس الأعلي للجامعات منذ أيام بعقد المسابقة المركزية للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة المرنة في تنسيق القبول بالجامعات التكنولوجية.

كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر في اجتماعه الأخير، السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة (أي تك – I-TECH )، وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصص (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – برمجيات)، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية من الحاصلين على 75% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم، بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1- رياضة 2 - فيزياء - لغة إنجليزية) للالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025 على أن يكون لهم فرصة خلال عامين متتاليين تُحسب من سنة الحصول على المؤهل.

التعليم التكنولوجي مسار موازي للتعليم التقليدي

وأكد الجيوشي في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن التعليم التكنولوجي في العالم كله الآن أصبح مسار موازي ومهم جدا للتعليم التقليدي النظري أو الأكاديمي وهو مسار إجباري كل الدول تنتهجه لكي تتمكن من تخريج أيدي عاملة مؤهلة للتكنولوجيا الجديدة التي تجتاح العالم،مشيرا إلى أن ذلك هدف استراتيجي لمصر أن يكون لديها المقدرة على إعداد هؤلاء الخريجين المؤهلين لتوطين التكنولوجيا وابتكارها ليس لمصر فقط.

وكشف الجيوشي أن الدول الأوروبية تشكو الآن من أن لديها قصور كبير في كثير من التخصصات، مضيفا “بالتالي علينا في مصر أن نعد خريجينا لسوق العمل المحلي والدولي وبالتحديد في أوروبا”.

وأكد الجيوشي أن نسب التوظيف بين خريجي الجامعات التكنولوجية بلغت 90% في العام الماضي، حيث خرجت 3 جامعات تكنولوجية أولى دفعاتها العام الماضي.

جهود لإدراج مؤهلات خريجي الجامعات التكنولوجية في منظومة الدولة

ولفت الجيوشي إلى أن هناك جهود حثيثة جدا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج مؤهلات خريجي الجامعات التكنولوجية في المنظومة الرسمية للدولة، وكذلك هناك جهود لانضمامهم لنقابة التكنولوجيين التي تم إصدار القانون الخاص بها من وقت قريب، وسيتم الإعلان عن مساراتها التنفيذية قريبا.

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