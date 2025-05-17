تعادل الدبلوم فوق المتوسط، أمين "التعليم التكنولوجي" يكشف تفاصيل الدراسة بمدارس الكوزن اليابانية

كشف الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، التابع لوزارة التعليم العالي، عن تفاصيل مشروع مدارس الكوزن اليابانية، التي سيتم افتتاحها قريبا في مصر.

وأكد الجيوشي في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن من سيتولى تنفيذ المشروع وإدارته في البداية هو صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، تحت إشراف من وزارة التعليم العالي.

وأوضح الجيوشي أن مدارس الكوزن ستكون بعد المرحلة الإعدادية بمدة دراسة خمس سنوات، وبعد التخرج سيتمكن الطالب من الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية، أو بتنسيق القبول للجامعات والمعاهد المصرية.

وأشار الجيوشي إلى أن سنوات الدراسة بمدارس الكوزن تكافئ الدراسة بالمعهد المتوسط بعد المرحلة الثانوية في المستوى التأهيلي، وينطبق على خريجيها ما ينطبق على خريجي تلك المعاهد، سواء بالتقدم للجامعات التكنولوجية، أو في تنسيق الجامعات الحكومية وكليات الهندسة إذا كان حاصلا على تقدير مرتفع، وستكون نفس الفرص متاحة لهم.

مدارس الكوزن تقدم مؤهلا عاليا في خمس سنوات

ولفت الجيوشي إلى أن إشراف وزارة التعليم العالي على تلك المدارس أمر طبيعي، لأنها تقدم مؤهل عالي، مدمج في خمس سنوات، ومكافئ لمؤهل المعاهد الفنية فوق المتوسطة على مستوى التأهيل، لكن البرنامج نفسه مختلف.

وأوضح أن المؤهلات المصرية هي عبارة عن الشهادة الإعدادية ثم الثانوية، ثم سنتين بعد الثانوية، ثم أربع سنوات في البكالوريوس، لافتا إلى أن الطالب كان في حاجة لمرحلة متوسطة بين تلك الشهادات، وهي مرحلة الدبلوم فوق المتوسط.

وكشف أمين مجلس التعليم التكنولوجي، أن الشهادة الممنوحة للطالب ستكون دبلوم تكنولوجي، مثل مرحلة الدراسة لعامين بالجامعات التكنولوجية، لكن بنظام الكوزن.

ولفت إلى أن اليابان هي من ستقوم بتنفيذ المشروع في مصر، وسيديره إداريا صندوق تطوير التعليم، موضحا أنه لا يوجد أي تداخل بين تجربة مدارس الكوزن وتجربة المدارس اليابانية في مصر، لأن المدارس اليابانية هي مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بينما تعتبر الكوزن مؤهل تعليم عالي.

وقال: “بالرغم من أن الطالب يلتحق بها بعد الشهادة الإعدادية، لكنه يتخرج منها بعد 5 سنوات بمستوى خريج التعليم العالي الحاصل على مؤهل سنتين بعد الثانوية”.

موعد التقديم لمدارس الكوزن اليابانية

وأكد الجيوشي أن التقديم لمدارس الكوزن، سيبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وستبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

وأشار إلى أن صندوق تطوير التعليم سيعلن قريبا عن شروط التقديم والإجراءات وأماكن التقدم، فور صدور القرارات الإدارية المنفذة للمشروع.

وكشف عن أن بداية مدارس الكوزن، ستكون في مدرسة سلطان العويس، بمدينة العاشر من رمضان، لكن من المنتظر أن يتوسع المشروع، ويضم مدارس أخرى في السنوات القادمة.

ونبه الجيوشي إلى أن الأمر سيكون قيد التجربة، لمدة عام حتى يتم الاطمئنان للمنظومة، وإذا ما حققت النجاح المطلوب وشهدت إقبالا من الطلاب سيتم تكرار التجربة في مدارس وأماكن أخرى في الدولة.



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