قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم التابع للفيفا قواعد جديدة بشأن اللمسة المزدوجة أثناء ركلات الجزاء، وذلك بعد ركلة جزاء جوليان الفاريز لاعب اتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد التي أثارت الكثير من الجدل.

قرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

• إذا لمس اللاعب الكرة مرتين دون قصد وسُجلت، تُعاد الركلة.

• إذا لم تُسجل وعادت للفريق المنفذ تحتسب ركلة حرة مباشرة للخصم، وتُعتبر ركلة جزاء ضائعة.

وشهد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حالة نادرة في مواجهات كرة القدم، رغم تأهل النادي الملكي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025، بعد تخطي عقبة مضيفه في الدور ثمن النهائي.

والحالة النادرة التي شهدها "الديربي المدريدي" في سلسلة ركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان، حيث اتخذ سيمون مارسياك، حكم مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، قرارًا مثيرًا بإلغاء ركلة الترجيح التي سجلها جوليان ألفاريز؛ ما أثار جدلًا واسعًا بين المشجعين.

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