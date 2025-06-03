الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

حبس عامل متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالدرب الأحمر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الدرب الأحمر حبس شخص ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بأعمال حفر داخل منزله بقصد البحث عن الآثار.

ضبط عامل للتنقيب عن  الآثار داخل منزله بمنطقة الدرب الأحمر

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص يعمل عاملًا ومقيم بذات الدائرة، وله معلومات جنائية سابقة – بأعمال الحفر داخل العقار محل سكنه بقصد التنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف العقار، حيث تم ضبط المتهم في حالة تلبس أثناء قيامه بأعمال الحفر، وأسفر التفتيش عن العثور على حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 أمتار، وعدد من الأدوات المستخدمة في الحفر.

 

وبمواجهة المتهم، أقر صراحةً بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الاجراءات القانونية أمن القاهرة قسم شرطة الدرب الأحمر مديرية أمن القاهرة نيابة الدرب الأحمر منطقة الدرب الاحمر

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